USA verschärfen Todesstrafe - Erschießungskommandos zugelassen

24. ⁠Apr (Reuters) - Das US-Justizministerium verschärft die Regelungen zur Todesstrafe auf Bundesebene und lässt künftig auch Erschießungskommandos zu. Zu den am ‌Freitag angekündigten Maßnahmen gehöre zudem die Wiedereinführung der Verfahrensregeln für die Giftspritze aus ⁠der ⁠ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump, teilte das Ministerium mit. Interne Abläufe sollten gestrafft werden, um Verfahren zur Todesstrafe zu beschleunigen.

Der amtierende Justizminister Todd ‌Blanche habe zudem die ‌Beantragung der Todesstrafe gegen neun Personen genehmigt. Zuvor hatte das Ministerium ein unter ⁠Trumps Vorgänger Joe Biden verhängtes Moratorium ‌für Hinrichtungen auf Bundesebene ⁠aufgehoben.

Unter Trumps Führung sorge das Justizministerium wieder für die Durchsetzung des Rechts und stehe an der Seite ‌der Opfer, ⁠erklärte Blanche. Trump hatte ⁠bereits während seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 Hinrichtungen auf Bundesebene nach einer fast 20-jährigen Pause wieder aufnehmen lassen.

(Bericht von Ryan Patrick, geschrieben von Ralf Bode. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)