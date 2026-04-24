mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges/Transaktion eigene Aktien

Wesentliche Veränderung im Aktionariat der mobilezone holding ag geplant



24.04.2026 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Rotkreuz, 24. April 2026

mobilezone hat Kenntnis davon erhalten, dass die Haubrich Holding SE, welche derzeit mit einem gemeldeten Aktienanteil von 5.18 % grösster Einzelaktionär der mobilezone holding ag («mobilezone») ist, ihre gesamte Beteiligung zum Zeitpunkt des Vollzugs des Kaufs der AK Group AG (Apfelkiste und Marein) durch mobilezone an die JULE Investment Management AG veräussern wird. Die JULE Investment Management AG befindet sich im Besitz von Pierre Droigk, dem Gründer von Apfelkiste.ch.

Familie Haubrich beteiligte sich an mobilezone im Rahmen der Akquisition der SH Telekommunikation Deutschland GmbH durch mobilezone im Juni 2019. Von April 2020 bis zur letzten Generalversammlung am 8. April 2026, vertrat Michael Haubrich die Familie im Verwaltungsrat von mobilezone. Nach der Veräusserung des deutschen Geschäfts von mobilezone und der damit einhergehenden Fokussierung auf das Schweizer Geschäft Ende 2025 hat sich die Familie Haubrich entschieden, ihr Aktienpaket zu veräussern.

Gemäss Kenntnis von mobilezone, wird die JULE Investment Management AG, eine Gesellschaft im Besitz von Pierre Droigk das gesamte Aktienpaket (5.18 % des ausstehenden Aktienkapitals) von der Familie Haubrich, zum Zeitpunkt des Vollzuges des Kaufs der Apfelkiste und Marein durch mobilezone, übernehmen. Nach der Bekanntgabe der Akquisition der AK Group AG («Apfelkiste») durch mobilezone am 19. März 2026 (Link) erachtet mobilezone die Beteiligung von Pierre Droigk als wichtigen Schritt zur Stärkung der Aktionärsstruktur von mobilezone und als grossen Vertrauensbeweis in das zukünftige gemeinsame Potential von mobilezone, Apfelkiste und Marein. Wie am 19. März 2026 kommuniziert, wird der Verwaltungsrat von mobilezone Pierre Droigk an der kommenden Generalversammlung vom 31. März 2027 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen.

Der Vollzug der Transaktion wird bis spätestens 30. Juni 2026 erwartet.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (PDF)

Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende

Pascal Boll

Director Group MVNO & Investor Relations

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist der führende unabhängige Schweizer Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

mobilezone beschäftigt rund 600 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Das Retail-Geschäft mit der starken und bei Schweizer Konsumenten bekannten Marke «mobilezone» bildet die Basis des Geschäfts. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO- (Mobile Virtual Network Operator), das B2B-, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte – Marke «jusit»). Die Dienstleistungen und Produkte werden online, über diverse Webportale sowie in rund 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: mobilezone holding ag Suurstoffi 22 6343 Rotkreuz Schweiz Telefon: 041 400 24 24 E-Mail: mobilezoneholding@mobilezone.ch Internet: mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch ISIN: CH0276837694 Valorennummer: A14R33 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2314308

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