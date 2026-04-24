Zypern: EU-Kommission soll im Juni Plan für EU-Beistandsklausel vorlegen

(Stellt ⁠durchgängig klar: Artikel lautet 42.7, nicht 47.2)

Berlin, 24. Apr (Reuters) - Die EU-Kommission soll nach Angaben von Zyperns Präsident Nikos Christodoulides auf dem EU-Gipfel im Juni ‌einen Plan zur Umsetzung des EU-Beistandspakts im Krisenfall vorlegen. Damit solle klarer werden, was passiere, ⁠wenn ⁠eines der 27 EU-Mitglieder Hilfe nach dem EU-Artikel 42.7 beantrage, sagte Christodoulides am Freitag vor dem Beginn des zweiten Tages eines informellen EU-Gipfels in Nikosia. Zypern hat derzeit die ‌halbjährige EU-Ratspräsidentschaft inne. Der Artikel ‌42.7 beschreibt die Beistandsklausel der EU-Staaten untereinander und wird oft im Zusammenhang mit Artikel fünf des ⁠Nato-Vertrages genannt. Christodoulides zufolge ist allerdings nicht klar, ‌wie ein Beistand tatsächlich ⁠funktionieren würde. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas unterrichtete die Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend über die Debatte.

Zypern ist wegen seiner geografischen Lage ‌im östlichen Mittelmeer ⁠besonders an einer Klärung ⁠interessiert. Die Debatte hat auch an Fahrt aufgenommen, weil es Zweifel gibt, ob US-Präsident Donald Trump angegriffenen Nato-Staaten zu Hilfe kommen würde. Die meisten europäischen Staaten sind sowohl Nato- als auch EU-Mitglieder.

(Bericht von Andreas Rinke, Andrew Gray; redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)