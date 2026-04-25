Am Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen

Die Tatsache, dass die US-Aktienindizes bereits neue Rekorde erreicht haben, während Edelmetalle, Kryptowährungen und auch andere Börsen hiervon noch teilweise weit entfernt sind, kann durchaus daran liegen, dass gerade in den USA der Einsatz von Derivaten und damit eben auch Instrumenten, mit denen man auf fallende Kurse spekulieren kann, sehr ausgeprägt ist.

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