Kolumne von Stefan Riße

Am Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen

Acatis · Uhr

Die Wall Street rangiert auf Rekordniveau, trotz des schwelenden Iran-Konflikts. Wichtig bleibt am Ende eben nur, ob die Gewinne und Gewinnprognosen stimmen. Gerade wegen des KI-Wettrennens sollten Anleger hier genauer hinschauen.

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Ein Händler analysiert Marktdaten.
Quelle: Adobe.com/muji

Die Tatsache, dass die US-Aktienindizes bereits neue Rekorde erreicht haben, während Edelmetalle, Kryptowährungen und auch andere Börsen hiervon noch teilweise weit entfernt sind, kann durchaus daran liegen, dass gerade in den USA der Einsatz von Derivaten und damit eben auch Instrumenten, mit denen man auf fallende Kurse spekulieren kann, sehr ausgeprägt ist.

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