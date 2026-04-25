Am Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen
Acatis · Uhr
Die Wall Street rangiert auf Rekordniveau, trotz des schwelenden Iran-Konflikts. Wichtig bleibt am Ende eben nur, ob die Gewinne und Gewinnprognosen stimmen. Gerade wegen des KI-Wettrennens sollten Anleger hier genauer hinschauen.
Quelle: Adobe.com/muji
Die Tatsache, dass die US-Aktienindizes bereits neue Rekorde erreicht haben, während Edelmetalle, Kryptowährungen und auch andere Börsen hiervon noch teilweise weit entfernt sind, kann durchaus daran liegen, dass gerade in den USA der Einsatz von Derivaten und damit eben auch Instrumenten, mit denen man auf fallende Kurse spekulieren kann, sehr ausgeprägt ist.
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