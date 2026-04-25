Trump schickt offenbar keine Delegation zu neuen Verhandlungen

Im Ringen um ein Ende des Iran-Kriegs hat US-Präsident Donald Trump Medienberichten zufolge die Reise seines Sondergesandten Steve Witkoff und seines Schwiegersohns Jared Kushner nach Pakistan zunächst abgesagt. Er habe seiner Delegation gesagt, sie sollten nicht fliegen, zitierte der US-Sender Fox News Trump. "Axios"-Reporter Barak Ravid schrieb auf der Plattform X ebenfalls, Trump habe ihn in einem Telefoninterview über die Absage der Reise informiert.

Eigentlich war für dieses Wochenende eine neue Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA angesetzt. Wie schon bei den ersten Verhandlungen sollte diese in Pakistan stattfinden, dem wichtigsten Vermittler zwischen den Kontrahenten. Eine erste Runde endete ohne Ergebnis. Wegen abweichender Darstellungen beider Seiten blieb bis zuletzt offen, ob die Konfliktparteien bloß Botschaften über pakistanische Vermittler austauschen oder vielleicht doch direkt miteinander sprechen.

Märkte hatten sich bereits erholt

Die Märkte haben zwischenzeitliche Verluste wegen des Iran-Kriegs, der Ende Februar begann, wieder aufgeholt. Der marktbreite US-Index S&P 500 wie auch der tech-lastige Nasdaq 100 hatten nach einer Korrektur zuletzt sogar neue Rekorde erklommen. Mehrheitlich rechnen die Investoren damit, dass es letztlich zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts kommt. Eine Waffenruhe hatte Trump vor kurzem nochmals verlängert.

Ein erneutes Aufflammen der Kämpfe würde die Märkte vermutlich erneut belasten. Die fortlaufend gehandelte Kryptowährung Bitcoin setzte am frühen Samstagabend zurück, verlor rund ein halbes Prozent und signalisierte damit zumindest eine leichte Nervosität. Als bekannt wurde, dass Trump keine Delegation sendet, knickte der Kurs klar sichtbar nach unten ab.

(mit Material von dpa-AFX)