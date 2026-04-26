EQS-News: NAKIKI SE: Vorstand Andreas Wegerich veräußert Aktien an neue Investoren – Erlös steht Unternehmen zur Verfügung
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NAKIKI SE: Vorstand Andreas Wegerich veräußert Aktien an neue Investoren – Erlös steht Unternehmen zur Verfügung
26.04.2026 / 19:02 CET/CEST
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NAKIKI SE: Vorstand Andreas Wegerich veräußert Aktien an neue Investoren – Erlös steht Unternehmen zur Verfügung
Frankfurt am Main, 26. April 2026 – Die NAKIKI SE („NAKIKI“; ISIN: DE000WNDL300) gibt bekannt, dass Vorstand Andreas Wegerich insgesamt 270.000 NAKIKI-Aktien aus seinem Bestand an zwei neue Investoren veräußert hat. Andreas Wegerich bleibt mit einem Anteil von 14,34 % der größte Aktionär der NAKIKI.
Die neuen Investoren sollen die Gesellschaft auch bei künftigen Kapitalmaßnahmen unterstützen. Den Erlös aus den Transaktionen stellt Andreas Wegerich der Gesellschaft in Form eines Gesellschafterdarlehens zur Verfügung.
ÜBER NAKIKI
Die Nakiki SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich Nakiki strategisch zur ersten deutschen „reinen“ Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus – also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht.
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Telefon: +49 69 870076430
E-Mail: info@nakikifinance.com
NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300
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|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
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|info@nakikifinance.com
|Internet:
|https://nakikifinance.com/
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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