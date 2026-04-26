EQS-News: Sunshare stellt auf der Solar Solutions Wien 2026 die nächste Generation von Balkonsolarsystemen vor

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Sunshare stellt auf der Solar Solutions Wien 2026 die nächste Generation von Balkonsolarsystemen vor



26.04.2026 / 03:55 CET/CEST

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WIEN, 26. April 2026 /PRNewswire/ -- Sunshare stellte auf der Solar Solutions Wien 2026 offiziell seine neuesten Balkon-Solar-plus-Speicherlösungen vor und machte damit einen bedeutenden Schritt hin zu mehr Energieunabhängigkeit in Europa. Durch die Integration von Technologien in Industriequalität in kompakte Systeme für Privathaushalte definiert Sunshare die Art und Weise neu, wie Haushalte saubere Energie erzeugen, speichern und verwalten.

Sunshare's lightweight solar panel and micro-storage system at Solar Solutions Wien 2026.

Industrielle Normen: Neue Maßstäbe für Sicherheit und Langlebigkeit

Das Herzstück der Markteinführung ist das Balkon-Mikrospeichersystem der Glory-Serie, das auf der Sunshare-eigenen eXtraSolid™ -Technologie basiert. Das auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegte System unterstützt bis zu 8.000 Tiefladezyklen und liegt damit weit über den branchenüblichen Benchmarks.

Das System ist thermisch besonders stabil und bietet neben der baulichen Sicherheit auch greifbare finanzielle Vorteile, die die Investitionsrendite um bis zu 33 % erhöhen. Der modulare Aufbau ermöglicht es den Nutzern, mit 1,52 kWh zu beginnen und je nach Bedarf zu erweitern, was einen flexiblen Weg von der Einrichtung kleinerer Wohnungen bis hin zu größerer Energieunabhängigkeit bietet.

Die Revolution der „Geräte": Vereinfachte Solaranlagen für das urbane Leben

Mit der Ray-Serie führt Sunshare eine neue Kategorie von Solarprodukten ein, die eher wie Alltagsgeräte als wie komplexe technische Systeme funktionieren. Dieser Ansatz geht direkt auf die üblichen städtischen Probleme wie Schattenwurf, begrenzter Platz und Installationshindernisse ein.

Die parallele Architektur des Systems ermöglicht es jedem Modul, unabhängig voneinander zu arbeiten, wodurch eine gleichbleibende Leistung gewährleistet wird, selbst wenn einige Module verschattet sind. Dadurch wird der traditionelle "Tonneneffekt", der die Gesamtleistung begrenzt, eliminiert.

Ebenso wichtig ist sein benutzerorientiertes Design. Mit einem Umwandlungswirkungsgrad von über 25 % und einem Gewicht, das nur etwa halb so hoch ist wie das herkömmlicher Paneele, lässt sich die Ray-Serie leicht von einer einzigen Person installieren - ein echter Plug-and-Play-Komfort für den Solar-Balkon.

iShareCloud: Energie sichtbar und kontrollierbar machen

Die aktualisierte iShareCloud-Plattform integriert BMS und EMS in eine einheitliche Schnittstelle, die Systemsicherheit gewährleistet und gleichzeitig Einblicke in den Energiefluss in Echtzeit bietet. Durch die vollständige Transparenz von Erzeugung und Verbrauch wird Ökostrom von einem abstrakten Konzept zu einem sichtbaren, täglich zu verwaltenden Gut.

Informationen zu Sunshare

Sunshare wurde 2023 als Teil von Sungrow gegründet und ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf Photovoltaik-Balkonsysteme und Energiespeicherlösungen für Privathaushalte spezialisiert hat. Sunshare hat es sich zur Aufgabe gemacht, sichere, effiziente und intelligente Energieprodukte zu liefern, die erneuerbare Energien für Haushalte auf der ganzen Welt praktisch und zugänglich machen, und zwar unter dem Motto „Green power for life moments".

Erfahren Sie mehr über: https://sunsharetek.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965160/image1.jpg

Cision

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