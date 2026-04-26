Trump: Ein Beamter der Sicherheitskräfte bei Angriff angeschossen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei dem Angriff auf eine Abendveranstaltung mit US-Präsident Donald Trump ist ein Beamter der Sicherheitskräfte angeschossen worden. Der Mitarbeiter des Secret Services sei aus kurzer Distanz von einer sehr schlagkräftigen Waffe getroffen worden, aber seine kugelsichere Weste habe ihn gerettet, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. "Ich habe gerade mit dem Beamten gesprochen, und es geht ihm gut." Der Secret Service ist unter anderem für den Schutz der US-Präsidenten zuständig. Trump geht davon aus, dass es sich wahrscheinlich um einen Einzeltäter handelte. Der Mann wurde festgenommen./jcf/DP/zb