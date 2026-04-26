Trump nach Evakuierung: Ein Schütze festgenommen

dpa-AFX · Uhr
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WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Evakuierung von US-Präsident Donald Trump bei einer Abendveranstaltung in Washington ist seinen Worten zufolge ein Schütze festgenommen worden. Das teilte Trump nach dem Vorfall beim White House Correspondents' Dinner auf seiner Plattform Truth Social mit./jcf/DP/zb

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