Wochenausblick – Quartalszahlen der Tech-Giganten und Entscheidungen über Zinssätze

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Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt mit Quartalszahlen des Hamburger Unternehmens Nordex, das sich auf Windkraftanlagen sowie Windparks spezialisiert hat. Auf deutscher Seite berichtet zudem die Deutsche Börse AG über ihre Geschäftszahlen während in der US-amerikanischen Telekommunikationsbranche Verizon Communications seine Geschäftszahlen offenlegt.







Dienstag:



In der Eurozone wird am Dienstag die vierteljährliche Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) zu Kreditgeschäften von Banken abgehalten. Dazu befragt die EZB rund 150 führende Banken im Euroraum bezüglich ihrer Kreditvergabe an Unternehmen und zu Wohnungsbau- sowie Konsumkrediten. In Deutschland berichtet die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) über das Vertrauen der Verbraucher und liefert somit einen Frühindikator für das Konsumverhalten privater Haushalte. Parallel dazu liefert das Conference Board in den USA die Ergebnisse der Umfrage US-amerikanischen Konsumentenvertrauens. Darüber hinaus wird am Dienstag die wöchentliche Veränderung der Beschäftigungen in den USA basierend auf einem vierwöchigen Durchschnitt ermittelt. Einen weiteren Hinweis auf die US-Wirtschaftslage bietet der Immobilienpreisindex, der angibt, wie sich die Preise für Wohnimmobilien im Februar in den USA entwickelt haben.

Auf Unternehmensseite werden Quartalszahlen von dem Schweizer Pharmaunternehmen Novartis sowie des US-amerikanischen Getränkeherstellers Coca-Cola veröffentlicht. Zwei weitere Konzerne aus den USA, die am Dienstag Geschäftszahlen berichten, sind zum einen die US-Tochter der Deutschen Telekom T-Mobile und zum anderen die für Zahlungskarten bekannte Firma Visa.









Mittwoch:



Am kommenden Mittwoch steht ein richtungsweisender Börsentag bevor, an dem die US-Notenbank Fed über die Zinsen entscheidet und zugleich mehrere Tech-Giganten ihre Quartalszahlen vorlegen. Neben dem Zinsentscheid wird eine Pressekonferenz des Gremiums der Fed (FOMC) zur Erklärung der Geldpolitik abgehalten. Die Messung der Auftragseingänge für langlebige Güter in den USA gibt zudem einen Indikator für die zukünftigen Produktionsaktivitäten. Die Daten werden in verschiedenen Bereinigungsstufen veröffentlicht, um volatile Sektoren wie den Transportbereich auszuschließen. Im Anschluss an das in Deutschland veröffentlichte Verbrauchervertrauen, folgt einen Tag später eine ähnliche Befragung in der Eurozone der Europäischen Kommission. Diese berichtet zudem den Geschäftsklimaindex, der die Konjunktur im Euroraum widerspiegelt. Zur Messung der Inflation in Deutschland erfasst das Statistische Bundesamt den Verbraucherpreisindex im Monats- sowie Jahresvergleich.

Im Fokus der Finanzmärkte stehen in der Wochenmitte vor allem die Quartalszahlen führender Technologieunternehmen: Während Alphabet, Microsoft, Meta Platforms sowie Amazon den Kurs des Sektors vorgeben, liefern eBay und Ford Motor Company Geschäftsergebnisse der Konsum- und Automobilbranche.









Donnerstag:



Am Donnerstag folgt die Berichterstattung der Quartalszahlen des Tech-Riesen Apple sowie des amerikanischen Pharmaunternehmens Eli Lilly & Company. In Deutschland werden von den zwei DAX®-Konzernen BASF sowie Deutsche Post (DHL Group) Ergebnisse veröffentlicht. Zusätzlich gewährt der Sportartikelhersteller Puma Einblicke in seine Quartalszahlen.

Ein bedeutender Termin findet am Donnerstag insbesondere in der Eurozone statt. Dort entscheidet die EZB über den zukünftigen Zinssatz der Einlagefazilität und hält anschließend diesbezüglich eine Pressekonferenz ab. Im Vereinigten Königreich fällt zugleich die Bank of England die Entscheidung des Zinssatzes. Der Verbraucherpreisindex liefert zudem einen entscheidenden Hinweis auf die Preisentwicklungen des Euroraums. Für die USA, Eurozone und für einige weitere europäische Länder, unter anderem für Deutschland, werden am selben Tag die Werte des Bruttoinlandsprodukts veröffentlicht. In Deutschland folgt die Messung der Wertentwicklung von Einzelhandelsumsätzen sowie die Änderung der Arbeitslosenquote. In den USA erhalten die Märkte zudem einen Hinweis auf die Preisveränderungen der Waren und Dienstleistungen über den Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE).









Freitag:



In vielen europäischen Ländern, unter anderem in Deutschland, Frankreich und Spanien, aber auch in Singapur ist am Freitag aufgrund des gesetzlichen Feiertags „Tag der Arbeit“ ein Börsenfeiertag. An der chinesischen Börse findet eine mehrtätige Feiertagspause vom 01. bis zum 05. Mai statt. Die Handelsplätze der USA sind hingegen geöffnet. In den USA wird zum Wochenschluss der ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht und liefert einen Eindruck für die Wirtschaftslage der USA. Die Anleger erhalten einen Einblick in die Geschäftszahlen von Linde Plc, der weltweit für die Herstellung von Industriegasen und Prozessanlagen bekannt ist. In der Energiebranche liefern Exxon Mobil sowie Chevron Corporation Quartalszahlen für die Investoren. Das Biotech-Unternehmen Moderna ergänzt die Zahlen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln.









Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.











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Quelle: HSBC







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