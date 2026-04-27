AKTIE IM FOKUS: Siemens auf Hoch seit Mitte Februar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Siemens -Aktien sind am Montagvormittag auf den höchsten Stand seit Mitte Februar geklettert. Bis zu ihrem kurz davor erreichten Rekordhoch von fast 276 Euro fehlt ihnen aber noch ein Stück. Zuletzt gewannen sie an der Dax -Spitze drei Prozent auf 250,30 Euro.

Analyst Alasdair Leslie von Bernstein Research hob sein Kursziel von 290 auf 300 Euro an. Die Aktien des Technologiekonzerns hätten sich wegen Sorgen über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Softwaregeschäft, kurzfristiger Zyklusrisiken und einer zunehmenden Komplexität des Unternehmens nach dem anstehenden Umbau seit Jahresbeginn schwächer als die der Konkurrenz entwickelt, schrieb Alasdair Leslie am Freitag. Er hält dies allerdings für ungerechtfertigt und sieht Siemens in den kommenden Monaten vor einer Neubewertung. Auch sieht er Spielräume für mehr Aktienrückkäufe./ajx/jha/