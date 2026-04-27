ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Tui auf 9 Euro - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 10,50 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Tourismuskonzern habe mit seinen Eckdaten zum zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg am Sonntag. Allerdings sei der Jahresausblick gesenkt worden in der Annahme, dass der Iran-Konflikt das zweite Halbjahr bremst. Er reduzierte daraufhin seine diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebit), die für 2027 und 2028 jedoch fast gleich bleiben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT
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