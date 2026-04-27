ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Richard Dawson am Montag nach den Quartalszahlen. Die Aufträge des Herstellers von Windkraftanlagen seien ja bekannt, der Bestand liege auf Rekordniveau./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:37 / GMT

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