Chinas Industrie steigert Gewinn - Nahost-Krieg birgt Risiken

Peking, 27. ⁠Apr (Reuters) - Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen sind im März so stark gestiegen wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Sie legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 15,8 Prozent zu, wie das Nationale ‌Statistikbüro am Montag mitteilte. In den Monaten Januar und Februar hatte das Plus noch bei 15,2 Prozent gelegen. Im gesamten ⁠ersten Quartal ⁠wuchsen die Industriegewinne damit um 15,5 Prozent. Zugleich beschleunigte sich das Wirtschaftswachstum auf fünf Prozent, nachdem es im Vorquartal auf ein Drei-Jahres-Tief gefallen war. Die Daten deuten jedoch auf eine ungleiche wirtschaftliche Erholung hin, während sich die Regierung in Peking ‌auf die Auswirkungen des Krieges im ‌Nahen Osten vorbereitet. Die Daten zu den Industriegewinnen umfassen Unternehmen mit einem Jahresumsatz aus ihrem Hauptgeschäft von mindestens 20 Millionen Yuan (2,93 Millionen ⁠Dollar).

Unter der Oberfläche der Erholung zeigen sich wachsende Divergenzen. Während die ‌Exporte im vergangenen Monat ins ⁠Stocken gerieten und sich sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion abkühlten, ließen die Erzeugerpreise eine jahrelange Deflationsphase hinter sich. Analysten warnen jedoch, dass Unternehmen durch steigende Kosten ‌bei gleichzeitig begrenzter Preissetzungsmacht in ⁠die Zange genommen werden könnten, ⁠da die Nachfrage fragil bleibt. Zusätzlicher Druck entsteht durch externe Risiken. Die Krise im Nahen Osten hat die Unsicherheit über die weltweite Nachfrage und die Lieferketten erhöht. Dies droht die Margen der chinesischen Hersteller weiter zu schmälern, die ohnehin schon mit schwachen Aufträgen und einer zurückhaltenden Ausgabenpolitik von Haushalten und Unternehmen konfrontiert sind.

(Bericht von Qiaoyi Li und Ryan Woo, ⁠geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)