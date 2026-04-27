Christian Lindner wird Konzernchef der Autoland AG

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Automobilhandel

Berlin (dpa) - Der ehemalige Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner soll im kommenden Jahr Vorstandsvorsitzender des Automobilhandelskonzerns Autoland AG werden. «Das Unternehmen muss in die Hände des Managements. Und der erste Management-Leader ist Herr Lindner. Er wird der Konzernchef werden», sagte Unternehmensgründer Wilfried Wilhelm Anclam in einem Podcast des Branchenmagazins Autohaus.

Beide seien «schon mitten in der Übergabe», sagte Anclam, der dafür gemeinsam mit Lindner befragt wurde. Zum Zeitpunkt sagte er: «Das wird innerhalb des nächsten Jahres passieren.»

Lindner war zum Jahresanfang in das Unternehmen eingetreten

Zum Jahresanfang war Lindner als Vertriebsvorstand in das Unternehmen eingetreten. Der Vorstandsvorsitzende und Eigentümer Anclam würdigte die Zusammenarbeit mit dem 47-Jährigen. Die gesamten Vertriebsstrukturen seien schon bei diesem. Anclam kündigte an, weiter für sein Unternehmen tätig sein zu wollen. Er wolle an den entscheidenden Stellen mitwirken.

Die Autoland AG ist nach eigenen Angaben der größte markenunabhängige Automobilhandelskonzern Deutschlands. Die Firmenzentrale liegt in Sandersdorf-Brehna in Sachsen-Anhalt.

Das Unternehmen vertreibt Neu- und Gebrauchtwagen aller Marken an 37 Standorten und im Online-Handel. Es hat nach seinem jüngst veröffentlichten Jahresabschluss im vergangenen Jahr bei über einer Milliarde Euro Umsatz einen operativen Gewinn von fast 100 Millionen Euro erzielt. In diesem Jahr wird ein weiteres Wachstum auf 1,2 Milliarden Euro Umsatz und 68.000 verkaufte Fahrzeuge angestrebt.

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