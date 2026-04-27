Frankfurt, ⁠27. Apr (Reuters) - Am deutschen Aktienmarkt haben Anleger zum Wochenanfang einen Erholungsversuch gestartet. Der Dax zog zur Eröffnung am Montag um 0,3 ‌Prozent auf 24.195 Punkte an. "Hinter den Kulissen ist weiterhin Bewegung in den Verhandlungen zwischen ⁠den ⁠USA und dem Iran", konstatierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Allerdings werde immer klarer, dass diese Verhandlungen sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. "Die ‌Hoffnung auf Frieden ist weiterhin ‌da."

Bei den Einzelwerten rückte die Commerzbank ins Rampenlicht. Die Titel des im Visier der ⁠italienischen Großbank UniCredit stehenden Geldhauses zogen um ‌gut zwei Prozent an, ⁠nachdem die Bank of America die Aktie auf "Buy" von zuvor "Neutral" hochgestuft hat. Die Finanzaufsicht BaFin hatte UniCredit zudem ‌am Freitag Anti-Commerzbank-Werbung ⁠untersagt. Die Bundesregierung habe ⁠bei europäischen Kreditinstituten das Interesse sondiert, die Commerzbank gegen das Übernahmeangebot der UniCredit zu verteidigen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)