DAX® - Doppelter Innenstab
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Doppelter Innenstab
Zum Wochenabschluss hat sich der DAX® erneut mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.115 Punkten) auseinandergesetzt. Auf Basis der langfristigen Glättung kommt es zum zweiten Mal in Folge zu einer Tageskerze mit markanter Lunte. Die Marktteilnehmer zollen der beschriebenen Unterstützung durchaus Respekt und die Bastion dient auch zukünftig als wichtiger Rückzugsbereich. Auf Wochenbasis ist allerdings eine Erfolgsserie gerissen. Nach vier weißen Wochenkerzen in Folge und einer Erholung um in der Spitze fast 3.000 Punkte musste das Aktienbarometer eine rote Korrekturkerze in Form eines klassischen Innenstabs hinnehmen. Apropos „inside candle“: Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo – auch in der höheren Zeitebene steht im April bisher ein idealtypischer „inside month“ zu Buche. Die beiden Innenstäbe dokumentieren die aktuelle Suche nach Orientierung. Während ein nachhaltiger Bruch der o. g. 200-Tage-Linie dem DAX®-Chart einen erneuten Nackenschlag versetzen würde, sorgt auf der Oberseite ein Sprung über die Hochs vom Juli und Oktober 2025 bei 24.639/24.771 Punkten für eine Auflösung der beschriebenen „inside week“.
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Zum Wochenabschluss hat sich der DAX® erneut mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.115 Punkten) auseinandergesetzt. Auf Basis der langfristigen Glättung kommt es zum zweiten Mal in Folge zu einer Tageskerze mit markanter Lunte. Die Marktteilnehmer zollen der beschriebenen Unterstützung durchaus Respekt und die Bastion dient auch zukünftig als wichtiger Rückzugsbereich. Auf Wochenbasis ist allerdings eine Erfolgsserie gerissen. Nach vier weißen Wochenkerzen in Folge und einer Erholung um in der Spitze fast 3.000 Punkte musste das Aktienbarometer eine rote Korrekturkerze in Form eines klassischen Innenstabs hinnehmen. Apropos „inside candle“: Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo – auch in der höheren Zeitebene steht im April bisher ein idealtypischer „inside month“ zu Buche. Die beiden Innenstäbe dokumentieren die aktuelle Suche nach Orientierung. Während ein nachhaltiger Bruch der o. g. 200-Tage-Linie dem DAX®-Chart einen erneuten Nackenschlag versetzen würde, sorgt auf der Oberseite ein Sprung über die Hochs vom Juli und Oktober 2025 bei 24.639/24.771 Punkten für eine Auflösung der beschriebenen „inside week“.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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