Dax: Iran-Angebot dürfte Kurse zum Wochenauftakt stützen

Vorsichtiger Optimismus im US-iranischen Verhandlungspoker mit Blick auf die Straße von Hormus sowie gute Vorgaben von den Überseebörsen dürften den Dax am Montag zunächst stützen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor der Eröffnung auf Xetra 0,22 Prozent höher auf 24.182 Punkte. Nach der schwachen Vorwoche, in der der Dax zeitweise unter die Marke von 24.000 Punkten gerutscht war, sollte er sich nun erst einmal über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend halten können. Diese verläuft aktuell bei 24.114 Punkten.

Laut der US-amerikanischen Nachrichten-Website Axios hat der Iran den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus vorgeschlagen. Dies stützt die Märkte etwas, auch wenn der Ölpreis weiter auf hohem Niveau bleibt.

US-Börsen schließen in Feierlaune

Die Rekordrally der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Börse und des marktbreiten S&P 500 hatte sich vor dem Wochenende eindrucksvoll fortgesetzt. Die von KI getriebene Chipbranche drängte sich in den Vordergrund. Reisen von Vertretern aus den USA und Iran hatten in der Hängepartie im Iran-Krieg die Hoffnung auf weitere Verhandlungen am Leben gehalten.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.447 - 0,16 Prozent S&P 500 7.126 + 0,80 Prozent Nasdaq 26.672 + 1,95 Prozent

Asiens Börsen trotz Öl-Sorgen leicht im Plus

Vor allem die Börse in Japan hat zu Wochenbeginn wieder Stärke gezeigt. Der japanische Leitindex Nikkei-225 stieg erstmals über 60.000 Punkte. In China war der Handel durchwachsen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 60.620 + 1,51 Prozent Hang Seng 25.910 - 0,26 Prozent CSI 300 4.772 + 0,06 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,51 - 0,15 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,99 - 0,014 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,33 + 0,016 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1726 + 0,06 Prozent Dollar in Yen 159,32 - 0,03 Prozent Euro in Yen 186,82 + 0,04 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 106,62 USD + 1,22 USD WTI 95,33 USD + 0,99 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 41 (44) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TUI AUF 9 (10,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT SARTORIUS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 250 (215) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 215 (250) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 300 (290) EUR - 'OUTPERFORM'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 20 (16,50) EUR - 'NEUTRAL'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 59 (52,50) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 2,60 (2,30) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 68 (63,50) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 230 (260) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 230 (232) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/DEUTSCHE BANK SENKT THYSSENKRUPP NUCERA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 10 (11) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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