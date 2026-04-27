Dax mit Gewinnen zum Wochenstart - Iran-Angebot lässt hoffen

Der deutsche Aktienmarkt ist dank vorsichtigem Optimismus im Nahost-Konflikt und guter Vorgaben von den Überseebörsen mit Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Laut dem US-Nachrichtenportal Axios schlug der Iran den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus vor. Unterdessen fiel das Konsumklima in Deutschland laut der neuesten Studie der Institute NIM und GfK im Mai deutlicher als von Analysten erwartet.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 24.229 Punkte und hält sich damit zunächst über der 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend bei aktuell 24.114 Punkten.

Für den MDax mit den mittelgroßen Werten ging es um 1,0 Prozent auf 30.559 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,2 Prozent.

"Die Anleger setzen auf ein Ende des Irankriegs, auf starke Quartalszahlen, die auf die Resilienz der Unternehmen trotz hoher Energiepreise hindeuten, und auf Notenbanken, die den Inflationsschub als vorübergehend ansehen und nicht an der Zinsschraube drehen", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Deutsche Bank senkt Kursziel von Thyssenkrupp Nucera

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera nach zuletzt "turbulenter Nachrichtenlage" von 11 auf 10 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Michael Kuhn verwies dabei in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung auch, aber nicht nur, auf die schwere Gewinnwarnung des Spezialisten für Wasserstoffelektrolyse. Letztere habe die kurzfristigen Gewinnerwartungen klar zurechtgerückt. Kernproblem bleibe der schwache gH2?Auftragsbestand. Er rechnet hier nun im laufenden Geschäftsjahr auch nicht mehr mit größeren Orders.

Die Privatbank Berenberg hat die Aktien von Sartorius von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 215 auf 250 Euro angehoben. Analyst Harry Gillis sieht beim Laborkonzern inzwischen ein positives Verhältnis von Chancen zu Risiken. Die Bewertung sei zwar immer noch hoch, dürfte aber angesichts der nun zu erwartenden Dynamik ignoriert werden, schrieb er. Die Aktie reagierte in den ersten Handelsminuten mit einem Kursanstieg von rund 1,4 Prozent.

(Mit Material von dpa-afx)

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.