Deutscher Botschafter in Moskau einbestellt
Moskau/Berlin, 27. Apr (Reuters) - Das russische Außenministerium hat den deutschen Botschafter Alexander Lambsdorff einbestellt. Grund sei ein Treffen des CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter mit dem tschetschenischen Separatisten Achmed Sakajew in Kiew, teilte das Ministerium am Montag mit. Russland habe bei Lambsdorff Beschwerde gegen die Gespräche eingelegt. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin bezeichnete die Vorwürfe als "völlig haltlos und unbegründet". Die Regierung in Moskau wirft Sakajew vor, eine terroristische Organisation zu leiten. Er ist den russischen Angaben zufolge der Anführer der verbotenen "Tschetschenischen Republik Itschkeria".
(Bericht von Vladimir Soldatkin und Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)