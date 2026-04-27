Deutscher Botschafter in Moskau einbestellt

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Moskau/Berlin, ⁠27. Apr (Reuters) - Das russische Außenministerium hat den deutschen Botschafter Alexander Lambsdorff einbestellt. ‌Grund sei ein Treffen des CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter ⁠mit ⁠dem tschetschenischen Separatisten Achmed Sakajew in Kiew, teilte das Ministerium am Montag mit. Russland habe ‌bei Lambsdorff Beschwerde ‌gegen die Gespräche eingelegt. Eine Sprecherin des Auswärtigen ⁠Amts in Berlin bezeichnete ‌die Vorwürfe ⁠als "völlig haltlos und unbegründet". Die Regierung in Moskau wirft Sakajew vor, eine ‌terroristische ⁠Organisation zu leiten. ⁠Er ist den russischen Angaben zufolge der Anführer der verbotenen "Tschetschenischen Republik Itschkeria".

(Bericht von Vladimir Soldatkin und Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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