Deutscher Botschafter in Moskau einbestellt - "Negative Konsequenzen"

(Neu: Deutsche ⁠Botschaft in Moskau)

Moskau/Berlin, 27. Apr (Reuters) - Wegen eines Treffens des CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter mit einem tschetschenischen Separatisten in Kiew hat Russland den deutschen Botschafter einbestellt. Das russische Außenministerium teilte am Montag mit, es habe bei Botschafter Alexander Graf ‌Lambsdorff Beschwerde eingelegt. Moskau betrachte die Kontakte als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands und warne vor "negativen Konsequenzen" für dieses als feindselig bezeichnete ⁠Vorgehen. Lambsdorff ⁠wies die Vorwürfe bei dem Termin in Moskau jedoch entschieden zurück.

Konkret ging es um ein Gespräch Kiesewetters mit Achmed Sakajew. Dieser führt nach Moskauer Darstellung die verbotene "Tschetschenische Republik Itschkeria" an, die von Russland als Terrororganisation eingestuft wird. Lambsdorff erklärte der deutschen Botschaft in Moskau zufolge, Meinungsvielfalt ‌und die freie Mandatsausübung eines gewählten Volksvertreters bildeten ‌das Fundament einer funktionierenden Demokratie. Der Botschafter verwies zudem auf die Diskrepanz zwischen den proklamierten Prinzipien und dem tatsächlichen Staatshandeln Russlands. Die Regierung in Moskau ⁠mische sich selbst in zahlreichen Ländern kontinuierlich auf schwerste Weise in innere ‌Angelegenheiten ein. Vorwürfe der Terrorismusunterstützung gegen ein ⁠Mitglied des Bundestages seien daher vollkommen haltlos.

"FADENSCHEINIGE GRÜNDE"

Darüber hinaus betonte Lambsdorff, dass die russischen Behörden die Einstufung als Terroristen systematisch missbrauchten, um politisches Engagement zu unterbinden und eine echte Opposition unmöglich ‌zu machen. "Dies zeigt die seit Beginn ⁠der Invasion der Ukraine 2022 exponentiell ⁠gestiegene Zahl von Personen und Organisationen, die unter fadenscheinigen Gründen als terroristisch bezeichnet würden", heißt es in einer Erklärung der deutschen Botschaft.

Die "Tschetschenische Republik Itschkeria" hatte nach dem ersten Tschetschenien-Krieg Mitte der 1990er Jahre de facto die Unabhängigkeit von Moskau erlangt. Die Führung ging später ins Exil. Das Gebiet im Süden Russlands wurde nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 in zwei Kriegen zwischen russischen Truppen und tschetschenischen Separatisten ⁠verwüstet. Russland betrachtet sämtliche mit Itschkeria verbundene Strukturen als illegal.

(Bericht von Reuters, Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)