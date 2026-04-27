Deutscher Botschafter in Moskau einbestellt - "Scharfer Protest"

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Moskau/Berlin, 27. Apr (Reuters) - Wegen eines Treffens des Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter mit einem tschetschenischen Separatisten in Kiew hat Russland den deutschen Botschafter einbestellt. Das russische ‌Außenministerium teilte am Montag mit, es habe bei Botschafter Alexander Lambsdorff Beschwerde eingelegt. Das Auswärtige ⁠Amt in ⁠Berlin wies die Vorwürfe als "völlig unbegründet und haltlos" zurück.

Konkret sprach der CDU-Politiker Kiesewetter mit Achmed Sakajew. Dieser führt nach Moskauer Darstellung die verbotene "Tschetschenische Republik Itschkeria" an, die von Russland als ‌Terrororganisation eingestuft wird. "Dem Botschafter wurde ‌ein scharfer Protest bezüglich des jüngsten Treffens in Kiew übermittelt", erklärte das russische Außenministerium. Moskau betrachte die ⁠Kontakte als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands. ‌Zugleich warnte das Ministerium ⁠Berlin vor "negativen Konsequenzen" für dieses als feindselig bezeichnete Vorgehen.

Die "Tschetschenische Republik Itschkeria" hatte nach dem ersten Tschetschenien-Krieg Mitte der 1990er Jahre de facto ‌die Unabhängigkeit von ⁠Moskau erlangt. Die Führung ging ⁠jedoch später ins Exil. Itschkeria ist der historische Name für die südrussische Region Tschetschenien. Das Gebiet wurde nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 in zwei Kriegen zwischen russischen Truppen und tschetschenischen Separatisten verwüstet. Russland betrachtet sämtliche mit Itschkeria verbundene Strukturen und deren Vertreter als ⁠illegal.

(Bericht von ReutersBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)