Deutscher Leitindex hat gute Chancen für größere Erholung

Dax-Widerstand 24.800 24.200 Dax-Unterstützung 22.800 23.900

Dax-Rückblick:

Der vergangene Freitag brachte am Nachmittag noch ordentlich Volatilität und kurzfristige Kurssprünge von mehreren hundert Punkten, allerdings keine klare Richtung. Nach der positiven Eröffnung gab der Dax heute Vormittag zunächst nach, konnte sich allerdings zügig über die 24.200er-Marke erholen.

Dax-Ausblick:

Gelingt es hier zum Wochenstart, sich oberhalb der jüngsten Handelsspanne (schwarz im Chart unten) im Bereich 24.000/200 zu etablieren, wäre der Weg aus charttechnischer Sicht frei für eine größere Erholungsbewegung Richtung 24.600/800 Punkte.

Erst ein Stundenschlusskurs innerhalb der Spanne 24.000 bis 24.200 Punkte bringt die Verkäufer wieder zurück ins Spiel. Bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht aufwärts Richtung 24.500 Punkte und höher.