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Dividendenkalender heute, 27.04.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 27. April 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AenaEndgültiges Dividenden Datum
AKER SolutionsSonder-Dividenden Datum
Bank of New York MellonVierteljährliches ex-Dividenden Datum
BayerEndgültiges ex-Dividenden Datum
BE SemiconductorEndgültiges ex-Dividenden Datum
Elbit SystemsVierteljährliches Dividenden Datum
GE Aerospace (General Electric)Vierteljährliches Dividenden Datum
GRENKEEndgültiges ex-Dividenden Datum
Grieg SeafoodSonder-Dividenden Datum
HeinekenEndgültiges ex-Dividenden Datum
Hexagon BEndgültiges ex-Dividenden Datum
Kitron ASAEndgültiges ex-Dividenden Datum
McCormick & CoVierteljährliches Dividenden Datum
MerckEndgültiges ex-Dividenden Datum
MultitudeEndgültiges ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bayer
GE Aerospace
Merck
GRENKE
Elbit Systems
McCormick & Co
BE Semiconductor
Multitude
Hexagon B
Kitron ASA
Aena
Heineken
Grieg Seafood
Bank of New York Mellon
AKER Solutions

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