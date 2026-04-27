EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Douglas AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
27.04.2026 / 09:36 CET/CEST
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Hiermit gibt die Douglas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort:
https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort:
https://douglas.group/en/investors/publications
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Douglas AG
|Luise-Rainer-Strasse 7-11
|40235 Düsseldorf
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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