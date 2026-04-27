EQS-AFR: Eleving Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Eleving Group S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Eleving Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

27.04.2026 / 19:20 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Eleving Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026

Ort:

https://www.eleving.com/investors/reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026

Ort:

https://www.eleving.com/investors/reports

27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Eleving Group S.A.
8-10 avenue de la Gare
1610 Luxembourg
Luxemburg
Internet:www.eleving.com
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