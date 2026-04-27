EQS-AFR: H2APEX Group SCA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H2APEX Group SCA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
H2APEX Group SCA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
27.04.2026 / 09:33 CET/CEST
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Hiermit gibt die H2APEX Group SCA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort:
https://h2apex.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort:
https://h2apex.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/
27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H2APEX Group SCA
|19, rue de Flaxweiler
|6776 Grevenmacher
|Luxemburg
|Internet:
|www.h2apex.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2315516 27.04.2026 CET/CEST