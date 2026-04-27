EQS-AFR: H2APEX Group SCA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H2APEX Group SCA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

H2APEX Group SCA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



27.04.2026 / 09:33 CET/CEST

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Hiermit gibt die H2APEX Group SCA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://h2apex.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026

Ort:

https://h2apex.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/

27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: H2APEX Group SCA 19, rue de Flaxweiler 6776 Grevenmacher Luxemburg Internet: www.h2apex.com

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