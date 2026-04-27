EQS-AFR: Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft / Veröffentlichung von Finanzberichten
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

27.04.2026 / 13:15 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.hypo-wohnbaubank.at/Portals/0/ZIP/5299003LP3FEIX2HYD09-2025-12-31-1-de.xhtml.zip

Bemerkungen:

Die Korrektur erfolgt aufgrund eines formalen Fehlers in der Gestaltung des ESEF-Packages. Die korrigierte Version ersetzt die am 23.04.2026 veröffentlichte Fassung. Inhaltliche Änderungen an der für Menschen lesbaren Version (xHTML-Datei) wurden nicht vorgenommen.

27.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft
Brucknerstraße 8
1043 Wien
Österreich
Internet:https://www.hypo-wohnbaubank.at/
Ende der MitteilungEQS News-Service

2315774 27.04.2026 CET/CEST

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