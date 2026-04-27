EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
27.04.2026 / 10:00 CET/CEST
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Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung
Linz, 27.04.2026 – Die Fabasoft AG (AT0000785407) kauft seit dem 22. April 2026 im Rahmen ihres mit Bekanntmachung vom 21. April 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigten Aktienrückkaufprogramms („Aktienrückkaufprogramm 2026“) eigene Aktien über die Börse zurück.
Im Zeitraum vom 22. April 2026 bis einschließlich 24. April 2026 hat die Fabasoft AG insgesamt 5.553 Aktien erworben:
|Datum
|Stück Aktien
|Durchschnittskurs (EUR)
|Volumen (EUR)
|22.04.2026
|1.788
|12,450000
|22.260,60
|23.04.2026
|1.887
|12,200000
|23.021,40
|24.04.2026
|1.878
|11,997125
|22.530,60
Der Erwerb der Aktien der Fabasoft AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Fabasoft AG beauftragte Bank. Diese führt den Rückkauf in Anwendung der Safe-Harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch.
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026 seit dem 22. April 2026 bis einschließlich 24. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 5.553 Aktien.
Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Fabasoft AG www.fabasoft.com im Bereich Investoren / Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkaufprogramm 2026 unter https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramm-2026 veröffentlicht.
Kontakt:
Mag. Klaus Fahrnberger
Investor Relations Manager
E-Mail: ir@fabasoft.com
Telefon: +43 732 60 61 62 0
Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstraße 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|Ende der Mitteilung
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