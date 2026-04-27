EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.04.2026 / 11:34 CET/CEST

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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. April 2026 bis zum 24. April 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 582.172 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 12. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 20. April 2026 90.000 39,0151 3.511.359,00 XETR 21. April 2026 29.172 39,5938 1.155.030,33 XETR 22. April 2026 85.000 39,1001 3.323.508,50 XETR 23. April 2026 85.000 39,2612 3.337.202,00 XETR 24. April 2026 109.000 38,6601 4.213.950,90 CEUX 24. April 2026 184.000 38,7151 7.123.578,40 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 10.370.072 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Fresenius Medical Care AG Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg Deutschland Internet: www.freseniusmedicalcare.com

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