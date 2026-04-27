EQS-CMS: Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Kontron AG / Bekanntgaben zu Rückkaufprogrammen

Kontron AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen



27.04.2026 / 12:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Kontron AG

Linz, Österreich

- ISIN AT0000A0E9W5 -

- WKN A0X9EJ -

Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Geschäfte im Zusammenhang mit einem Aktienrückkauf / 5. Zwischenmeldung

Die Kontron AG hat im Zeitraum vom 20. April bis zum 24. April 2026 insgesamt 100,000 eigene Aktien (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) im Rahmen des am 25. März 2026 gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG bekannt gemachten Aktienrückkaufs erworben ("Aktienrückkaufprogramm I 2026").

Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch ein von der Kontron AG beauftragtes Kreditinstitut über die nachfolgend genannten Handelsplätze. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs, der höchste und niedrigste geleistete Gegenwert je Aktie sowie das aggregierte Volumen betrugen für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag:

Datum Gesamtanzahl rückgekaufter Aktien

(Stück) über XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapier-börse (geregelter Markt) über CBOE Europe - DXE Order Books (CEUX)

(MTF) über Turquoise Europe (TQEX)

(MTF) über Aquis Exchange (AQEU)

(MTF) Gewichteter Durchschnittskurs

(VWAP in EUR)

Höchster geleisteter Gegenwert je Aktie (EUR)

Niedrigster geleisteter Gegenwert je Aktie (EUR) Aggregierter Gegenwert der rückgekauften Aktien (EUR) Total 100,000 93,975 4,929 722 374 21.521140 21.9800 20.9600 2,152,114.00 20.04.2026 20,000 13,975 4,929 722 374 21.5837 21.7600 21.4400 431,674.00 21.04.2026 20,000 20,000 0 0 0 21.7558 21.9800 21.5000 435,116.00 22.04.2026 20,000 20,000 0 0 0 21.6449 21.9000 21.4600 432,898.00 23.04.2026 20,000 20,000 0 0 0 21.3509 21.5000 21.1800 427,018.00 24.04.2026 20,000 20,000 0 0 0 21.2704 21.5800 20.9600 425,408.00

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 rückgekauften eigenen Aktien beläuft sich somit auf insgesamt 792,746 Aktien.

Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs sind gemäß Art. 2 Abs. 3 delegierten Verordnung (EU) 2016/1052auch auf der Internetseite der Kontron AG unter https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramme im Bereich 'Investor Relations' veröffentlicht.

Linz, 27. April 2026

Der Vorstand

27.04.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Kontron AG Industriezeile 35 4020 Linz Österreich Internet: https://www.kontron.com

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