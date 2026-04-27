EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

27.04.2026 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 25. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. April 2026 bis 24. April 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 4.603.303 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. Oktober 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

RückkauftagAggregiertes Volumen in StückGewichteter DurchschnittskursHandelsplatz
20.04.2026703.439€51,7512XETR
20.04.2026231.189€51,7656CEUX
21.04.2026711.526€51,7510XETR
21.04.2026335.273€51,6952CEUX
21.04.20269.571€51,2666TQEX
21.04.202630.666€51,7312AQEU
22.04.2026633.727€50,8133XETR
22.04.2026318.676€50,8232CEUX
22.04.202642.944€50,8426AQEU
23.04.2026527.078€50,4837XETR
23.04.2026175.275€50,5445CEUX
23.04.202615.839€50,6116TQEX
23.04.202613.540€50,6257AQEU
24.04.2026560.737€49,9655XETR
24.04.2026212.593€49,9759CEUX
24.04.202624.401€49,9896TQEX
24.04.202656.829€49,9850AQEU

Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:
https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 3. November 2025 bis 24. April 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 18.274.682 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 27. April 2026

Mercedes-Benz Group AG

27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
Deutschland
Internet:https://group.mercedes-benz.com
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2315846 27.04.2026 CET/CEST

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