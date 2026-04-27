EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



27.04.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 12.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. April 2026 bis einschließlich 24. April 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 224.986 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 20.04.2026 199 0,00% 76,6544 15.254 AQEU 20.04.2026 4.141 0,00% 76,4854 316.726 CEUX 20.04.2026 162 0,00% 76,6556 12.418 TQEX 20.04.2026 8.119 0,01% 76,4978 621.086 XETA 21.04.2026 2.592 0,00% 76,4918 198.267 AQEU 21.04.2026 9.566 0,01% 76,8067 734.733 CEUX 21.04.2026 1.737 0,00% 76,7047 133.236 TQEX 21.04.2026 25.105 0,02% 76,6863 1.925.210 XETA 22.04.2026 3.227 0,00% 75,2847 242.944 AQEU 22.04.2026 26.573 0,02% 75,2944 2.000.798 CEUX 22.04.2026 2.718 0,00% 75,2888 204.635 TQEX 22.04.2026 41.482 0,03% 75,3065 3.123.864 XETA 23.04.2026 1.280 0,00% 74,0556 94.791 AQEU 23.04.2026 21.455 0,02% 74,2235 1.592.465 CEUX 23.04.2026 3.051 0,00% 74,1078 226.103 TQEX 23.04.2026 39.214 0,03% 74,2014 2.909.734 XETA 24.04.2026 2.894 0,00% 74,1357 214.549 AQEU 24.04.2026 10.553 0,01% 74,1211 782.200 CEUX 24.04.2026 761 0,00% 74,0897 56.382 TQEX 24.04.2026 20.157 0,01% 74,1535 1.494.712 XETA Gesamt 224.986 0,16% 75,1163 16.900.109

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 24. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.905.779Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 27. April 2026

Symrise AG

Der Vorstand

27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Internet: www.symrise.com

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