EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

27.04.2026 / 16:05 CET/CEST
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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 12.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 20. April 2026 bis einschließlich 24. April 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 224.986 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
20.04.20261990,00%76,654415.254AQEU
20.04.20264.1410,00%76,4854316.726CEUX
20.04.20261620,00%76,655612.418TQEX
20.04.20268.1190,01%76,4978621.086XETA
21.04.20262.5920,00%76,4918198.267AQEU
21.04.20269.5660,01%76,8067734.733CEUX
21.04.20261.7370,00%76,7047133.236TQEX
21.04.202625.1050,02%76,68631.925.210XETA
22.04.20263.2270,00%75,2847242.944AQEU
22.04.202626.5730,02%75,29442.000.798CEUX
22.04.20262.7180,00%75,2888204.635TQEX
22.04.202641.4820,03%75,30653.123.864XETA
23.04.20261.2800,00%74,055694.791AQEU
23.04.202621.4550,02%74,22351.592.465CEUX
23.04.20263.0510,00%74,1078226.103TQEX
23.04.202639.2140,03%74,20142.909.734XETA
24.04.20262.8940,00%74,1357214.549AQEU
24.04.202610.5530,01%74,1211782.200CEUX
24.04.20267610,00%74,089756.382TQEX
24.04.202620.1570,01%74,15351.494.712XETA
Gesamt224.9860,16%75,116316.900.109 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 24. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.905.779Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 27. April 2026

Symrise AG

Der Vorstand

27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
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