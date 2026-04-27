EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Johannes Laumann, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.04.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Johannes
Nachname(n):Laumann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Mutares SE & Co. KGaA

b) LEI

391200NWMO6NLQFSCU64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2NB650

b) Art des Geschäfts

Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
24,50 EUR122.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
24,5000 EUR122.500,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Internet:www.mutares.de
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