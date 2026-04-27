EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Julia Friedrich, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.04.2026 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Julia
Nachname(n): Friedrich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Mark
Nachname(n): Friedrich
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Mutares SE & Co. KGaA

b) LEI
391200NWMO6NLQFSCU64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2NB650

b) Art des Geschäfts
Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
24,50 EUR 29.400,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
24,5000 EUR 29.400,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
23.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Internet: www.mutares.de

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104528  27.04.2026 CET/CEST

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