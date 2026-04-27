EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Neela Friedrich, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.04.2026 / 08:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Neela
|Nachname(n):
|Friedrich
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Mark
|Nachname(n):
|Friedrich
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Mutares SE & Co. KGaA
b) LEI
|391200NWMO6NLQFSCU64
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2NB650
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|24,50 EUR
|24.500,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|24,5000 EUR
|24.500,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|23.04.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mutares.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104526 27.04.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Jonah Friedrich, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechtenheute, 06:31 Uhr · EQS Group
EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Johannes Laumann, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechtenheute, 06:31 Uhr · EQS Group
EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Mark Friedrich, Erwerb von Aktien durch Ausübung von Bezugsrechtenheute, 06:31 Uhr · EQS Group
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeAm Ende zählt für die Kursrally nur, ob die Gewinne stimmen25. Apr. · Acatis
Verlustverechnung bei AktienKritisches Urteil für Anleger: Warum du auf Steuererstattungen hoffen kannst23. Apr. · onvista