EQS-News: DN Group berichtet über erfolgreiches Geschäftsjahr 2025/ Jahresüberschuss weiter auf 23,1 Mio. EUR verbessert

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DN Group berichtet über erfolgreiches Geschäftsjahr 2025/ Jahresüberschuss weiter auf 23,1 Mio. EUR verbessert



27.04.2026 / 12:35 CET/CEST

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DN Group berichtet über erfolgreiches Geschäftsjahr 2025/ Jahresüberschuss weiter auf 23,1 Mio. EUR verbessert

Frankfurt am Main, 27. April 2026 - Die DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408) veröffentlicht ihre endgültigen, testierten Finanzkennzahlen nach HGB-Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2025. Demnach lag der Jahresüberschuss bei 23,1 Mio. EUR und damit innerhalb der zuvor kommunizierten Spanne von 21,5 Mio. EUR bis 25,0 Mio. EUR (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 20. Februar 2026). Der Gewinn nach Steuern stieg damit 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 14 %. Auch die Bilanzsumme von 460 Mio. EUR lag zum Jahresultimo 2025 deutlich über dem Vorjahreswert von 310,8 Mio. EUR. Das Eigenkapital stieg von 285,0 Mio. EUR auf 386,5 Mio. EUR zum 31. Dezember 2025 an, bei einer sehr guten Eigenkapitalquote von 84 %. Die positive Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr resultiert aus dem konsequenten Ausbau des Beteiligungsportfolios und der starken Performance der bestehenden Portfoliounternehmen. Im laufenden Geschäftsjahr plant die DN Group die Forcierung ihrer Wachstumsstrategie mit Investments in weitere aussichtsreiche Impact-Unternehmen.

Ole Nixdorff, CEO der DN Group: „Trotz eines insgesamt herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds ist es uns gelungen, den Gewinn weiter zu steigern. Wir zeigen damit, dass ökologischer sowie sozialer Impact und wirtschaftliche Profitabilität Hand in Hand gehen können. Den eingeschlagenen Erfolgspfad wollen wir auch 2026 und darüber hinaus fortsetzen.“

Über DN Group, Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Group, Deutsche Nachhaltigkeit, investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

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