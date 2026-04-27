EQS-News: Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026

EQS-News: Q-SOFT Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Halbjahresergebnis

Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026



27.04.2026 / 12:46 CET/CEST

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Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 27. April 2026 Geschäftszahlen nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026

Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG (HGB) für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026 werden von der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen:

Ergebnis nach Steuern: – TEUR 90 (Vorjahresperiode –TEUR 98)

Bilanzsumme: TEUR 3.984 (30.09.2025: TEUR 4.412)

Eigenkapitalquote: 25,3 % (30.09.2025: 24,9 %)

Nach drei Monaten weist die Q-Soft Verwaltungs AG zum Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2025/2026 einen in etwa auf der Höhe des Vorjahres liegenden Periodenverlust in Höhe von TEUR 90 (Vorjahresperiode – TEUR 98) aus.

Alle wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen lagen in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres in etwa auf der Höhe der Vorjahresperiode.

Abschreibungen auf Finanzanlagen waren nicht vorzunehmen.

Da die Q-Soft Verwaltungs AG im laufenden Geschäftsjahr Dividendenerträge aus ihrem Assetportfolio nicht erwartet, wird die Entwicklung des Gesamtjahresergebnisses für das laufende Geschäftsjahr davon abhängig sein, inwieweit Reserven auf das Beteiligungsportfolio realisiert werden.

Gechingen, 27. April 2026

Q-Soft Verwaltungs AG

Der Vorstand

Kontakt:

Q-Soft Verwaltungs AG

Bergwaldstr. 34

75391 Gechingen

Telefon 07031 4690960

Telefax 07056 965218

www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de

HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart

Vorstand: Martin Schmitt

Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

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