EQS-News: Govee stellt die „Ceiling Light Ultra" vor und macht die Decke zu einer Leinwand

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Govee stellt die „Ceiling Light Ultra" vor und macht die Decke zu einer Leinwand



27.04.2026 / 16:40 CET/CEST

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HONGKONG, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Govee, ein weltweit führender Anbieter von smarter Beleuchtung, bringt seine neue „Govee Ceiling Light Ultra" auf den Markt – eine neuartige Deckenleuchte, die den Raum über dem Kopf in eine lebendige Leinwand verwandelt. Ausgestattet mit der LED-Matrix mit der branchenweit höchsten Pixeldichte ist sie die erste Deckenleuchte, die figurative Lichteffekte darstellen kann. Damit setzt sie neue Maßstäbe in Sachen Detailtreue bei der Deckenbeleuchtung und eröffnet Möglichkeiten für pixelgenaue Kreativität, ausdrucksstarke Lichtkunst und eine völlig neue Art, Licht zu Hause zu erleben.

Govee Introduces Ceiling Light Ultra, Reimagining the Ceiling as a Canvas

Die LED-Matrix mit der branchenweit höchsten Dichte erweckt die Decke zum Leben

Die Govee Ceiling Light Ultra verfügt über 616 extrem dicht angeordnete, unabhängig voneinander steuerbare LEDs und bildet damit die Pixelbasis mit der höchsten Dichte der Branche. Dies ermöglicht klarere, detailreichere, figurative Lichteffekte und verwandelt die Decke in einen lebendigeren und ausdrucksstärkeren visuellen Raum.

Govee setzt auf ein Matrixdesign im Bildschirmstil, damit die Darstellungen natürlicher und weniger verzerrt wirken. Dadurch lassen sich Muster, Animationen und Lichteffekte mit größerer Genauigkeit darstellen, wodurch der Raum über dem Kopf zu einer echten, lebendigen Deckenleinwand wird.

Hochleistungsweißlicht für den täglichen Gebrauch

Über seine visuellen Effekte hinaus ist die Govee Ceiling Light Ultra so konzipiert, dass sie als leistungsstarke Deckenleuchte für den täglichen Gebrauch fungiert. Mit einer Helligkeit von bis zu 5000 Lumen ist sie dafür ausgelegt, Räume von bis zu 30 Quadratmetern zu beleuchten und bietet eine stärkere Ausleuchtung als herkömmliche Deckenleuchten.

Ein CRI von bis zu 95 gewährleistet eine naturgetreue Farbgenauigkeit, während die einstellbare Farbtemperatur von 2700 K bis 6500 K es ermöglicht, das Licht mühelos von einer warmen Abendstimmung auf helleres, kühleres Licht für Tagesaufgaben umzustellen.

Kreative Beleuchtung, unterstützt durch KI

Mit der AI-Lighting-Bot 2.0-Technologie von Govee können Nutzer durch Eingabeaufforderungen individuelle animierte Lichteffekte generieren, wodurch die Erstellung dynamischer Lichtstimmungen zugänglicher und intuitiver wird. Für eine noch tiefere Personalisierung bietet dieses Produkt zudem erweiterte DIY-Tools, mit denen Nutzer Designs auf Pixelebene erstellen, eigene Bilder hochladen und weitere visuelle Anpassungsmöglichkeiten nutzen können.

DaySync macht die Beleuchtung anpassungsfähiger

Die Govee Ceiling Light Ultra führt das DaySync-System von Govee ein, das Helligkeit, Farbe und Farbtemperatur im Laufe des Tages automatisch an die Ortszeit und alltägliche Lebenssituationen anpasst. Es trägt dazu bei, eine Lichtumgebung zu schaffen, die sich natürlicher anfühlt, reaktionsschneller ist und besser auf die tatsächlichen Lebensgewohnheiten der Menschen zu Hause abgestimmt ist.

Für eine nahtlose Smart-Home-Integration ist die Govee Ceiling Light Ultra kompatibel mit Matter, Amazon Alexa, Google Home und Samsung SmartThings, wodurch sich das Gerät problemlos in ein breiteres Ökosystem aus Geräten und Routinen einbinden lässt.

Preisgestaltung undVerfügbarkeit

Die Govee Ceiling Light Ultra ist ab heute unter Govee.com und Amazon zu einem Preis von 249,99 € erhältlich.

Informationen zu Govee

Seit 2017 revolutioniert Govee das Smart-Living-Erlebnis mit innovativen, stimmungsvollen Beleuchtungslösungen. Ob Wohnbereiche, Gaming-Setups oder Außenflächen: Die Smart-Home-Technologie von Govee ist nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch funktional und verwandelt kleine Momente des Alltags in persönlichere und inspirierendere Lichterlebnisse. Im Sinne der Idee „Life is Colorful" erweitert Govee die Grenzen dessen, was Beleuchtung leisten kann, indem das Unternehmen Design und Nutzen miteinander verbindet. Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf govee.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966100/image1.jpg

Cision

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