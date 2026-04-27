EQS-News: Größter Spudcan der Welt beginnt mit der Fertigung

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Größter Spudcan der Welt beginnt mit der Fertigung



27.04.2026 / 18:40 CET/CEST

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SHANGHAI, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) hat einen wichtigen Meilenstein beim Bau eines Tiefseekranschiffs für das Guangzhou Salvage Bureau erreicht: Die Fertigung der Spudcans des Schiffes, die die größten der Welt sein sollen, hat bei ZPMC Offshore Engineering begonnen.

Das Schiff, das als Chinas längstes und am tiefsten operierendes Hubkranschiff konzipiert ist, misst 138 Meter in der Gesamtlänge, hat eine Breite von 55 Metern und eine Tiefe von 10 Metern. Es hat einen Entwurfstiefgang von 6,5 Metern und bietet Platz für eine 150-köpfige Besatzung bei uneingeschränkter Einsatzfähigkeit. Das Schiff ist mit Chinas längsten Hubbeinen, die 142 Meter lang sind, und einem 1.600-Tonnen-Beinkran ausgestattet, der die Installation von Pfählen in Wassertiefen von bis zu 90 Metern und Hubhöhen von bis zu 210 Metern über Deck ermöglicht. Das Schiff wird von einem vollelektrischen Antriebssystem angetrieben und ist mit vier Azimut-Strahlrudern ausgestattet. Es verfügt über eine verbesserte Fähigkeit zur dynamischen Positionierung der Klasse 2 (DP2), die Notfalleinsätze und Bergungsarbeiten unter komplexen Offshore-Bedingungen ermöglicht. Das Multi-Mission-Design ermöglicht auch den Transport und die Installation von Offshore-Windkraftanlagen, die Wartung von Plattformen und die Bereitstellung von Unterkünften und bietet damit eine flexible Mehrzweckfähigkeit für den Offshore-Betrieb.

Als primäres tragendes Bauteil der Hubstützen spielt der Spudcan eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Schiffsstabilität und der Betriebssicherheit in tiefen Gewässern und schwierigen Umgebungen. Insgesamt werden vier Spudcans gebaut, die in ihrer Größe neue Maßstäbe setzen werden: 9,5 Meter hoch, 17 Meter lang und 16 Meter breit. Bemerkenswert ist, dass etwa 60 % jeder Struktur aus Spezialstahlblech besteht, was einen ungewöhnlich hohen Anteil für Spudcans dieser Art darstellt. Nach ihrer Fertigstellung werden diese Komponenten ein robustes und zuverlässiges Fundament für den Tiefseebetrieb bilden, das die Widerstandsfähigkeit gegenüber Wind- und Wellenlasten verbessert und gleichzeitig die betriebliche Widerstandsfähigkeit insgesamt erhöht.

Cision

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