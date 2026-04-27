EQS-News: Supermicro erweitert um den größten Campus im Silicon Valley - Neue DCBBS-Anlage soll den Aufbau von KI-Rechenzentren der nächsten Generation vorantreiben

EQS-News: Super Micro Computer, Inc. / Schlagwort(e): Expansion

Supermicro erweitert um den größten Campus im Silicon Valley - Neue DCBBS-Anlage soll den Aufbau von KI-Rechenzentren der nächsten Generation vorantreiben



27.04.2026 / 15:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der vierte Standort in der San Francisco Bay Area wird Hunderte von Arbeitsplätzen in den USA schaffen und die inländische Produktion ausweiten, um die Kapazitäten der US-amerikanischen Technologie- und KI-Infrastruktur zu stärken

SAN JOSE, Kalifornien, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen in den Bereichen KI, Unternehmenssoftware, Speicher sowie 5G/Edge mit optimierten „Data Center Building Block Solutions®" (DCBBS), gab heute die Eröffnung seines größten Standorts in den USA bekannt, der über einen hochmodernen DCBBS-Campus verfügt, sowie eine erhebliche Erweiterung seiner Aktivitäten im Silicon Valley durch einen neuen, hochmodernen Geschäftskomplex in der Nähe seines Hauptsitzes in San Jose, Kalifornien.

Supermicro Establishes Largest and Fourth Silicon Valley Campus

Der neueste Standort – mit einer Fläche von rund 13,3 Hektar und mehr als 66.000 Quadratmetern – ist der vierte Standort von Supermicro in der Bay Area und erweitert die regionale Präsenz des Unternehmens auf fast 370.000 Quadratmeter. Die Anlagen werden das gesamte Spektrum der inländischen Geschäftstätigkeiten abdecken, darunter fortschrittliches Systemdesign, Fertigung, Tests und Service sowie den weltweiten Vertrieb der DCBBS-Produkte des Unternehmens für KI-Infrastrukturen.

„Dieser neue DCBBS-Campus, der unser größter in den USA wird, ist eine direkte Investition in die amerikanische Innovations- und Fertigungsführerschaft", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Indem wir unsere Präsenz im Silicon Valley ausbauen und unsere Wurzeln in den USA in San Jose vertiefen, wo wir hochwertige Fachkräfte stellen, können wir die Innovation im Inland, den Lösungswert und die Produktionskapazität vorantreiben. Unser Team wird weiterhin die nächste Welle der Rechenzentrumsinnovation, der Time-to-Online (TTO) und der Effizienzsteigerung vorantreiben und damit unsere Fähigkeit stärken, KI-Infrastruktur der neuen Generation in großem Maßstab bereitzustellen."

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/about/us-manufacturing-expansion

Das Unternehmen wird voraussichtlich Hunderte neuer hochwertiger Arbeitsplätze in den Bereichen Technik, Fertigung und Verwaltung schaffen und damit Supermicros langfristiges Engagement für die lokale Personalentwicklung und die Produktion in den USA bekräftigen.

„Die Expansion von Supermicro erweitert die Kapazitäten für fortschrittliche Fertigung, Prüfung und Vertrieb in San Jose und stärkt unsere Position im Zentrum der globalen KI-Wirtschaft", sagte Bürgermeister Matt Mahan. „Diese Investition beschleunigt die KI-Infrastruktur der nächsten Generation, schafft hochwertige Arbeitsplätze und treibt das lokale Wirtschaftswachstum voran – und stellt sicher, dass die Innovationswirtschaft allen Einwohnern zugutekommt."

Da die weltweite Nachfrage nach KI-Infrastruktur zunimmt, baut Supermicro seine Kapazitäten im Inland aus, um den Anforderungen von Unternehmen und Cloud-Anbietern gerecht zu werden, die immer komplexere, rechenintensive Workloads einsetzen. Der integrierte Ansatz des Unternehmens – vom Design auf Systemebene bis hin zu Rack-Scale-Systemen – ermöglicht eine schnellere Bereitstellung, verbesserte Energieeffizienz und geringere Gesamtbetriebskosten für Rechenzentren der nächsten Generation.

Supermicro richtet seine Aktivitäten im Silicon Valley weiter auf die sich wandelnden Anforderungen einer KI-Infrastruktur in großem Maßstab aus – wo Integration auf Rack-Ebene, Energieeffizienz und schnelle Bereitstellung entscheidend sind. Die neuen Einrichtungen verbessern die Fähigkeit des Unternehmens, Hyperscale-, Cloud- und Unternehmenskunden beim Aufbau von KI-Fabriken zu unterstützen, und stärken gleichzeitig seine Rolle als führender US-amerikanischer Hersteller von Hochleistungs-Computing-Infrastruktur.

Supermicro DCBBS bietet eine vollständige, modulare KI-Infrastruktur. Aufgebaut aus validierten Komponenten und Subsystemen bietet DCBBS durchgängige Flexibilität bei der Bereitstellung – von einzelnen GPUs und Netzwerk-Switches bis hin zu kompletten Racks, Standortinfrastruktur, Verwaltungssoftware und professionellen Dienstleistungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.supermicro.com.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Betriebsstrukturen für Skalierbarkeit und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung).

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965621/Supermicro_Expansion_Photo_2026.jpg

Logo –https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

27.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2315916 27.04.2026 CET/CEST