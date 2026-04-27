EQS-News: Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

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Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)



27.04.2026 / 14:56 CET/CEST

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Corporate News KST Beteiligungs AG

ISIN: DE000A161309 / WKN: A16130

Sindelfingen, den 27. April 2026

Veröffentlichung der Geschäftszahlen nach dem 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 (HGB, untestiert)

Die KST Beteiligungs AG ist gut in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und hat das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit einem erfreulichen Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 280 (Vorjahresperiode TEUR 53) abgeschlossen. Der Gewinn aus realisierten Kursdifferenzen aus dem Wertpapiergeschäft belief sich in den ersten drei Monaten auf TEUR 401 (Vorjahresperiode TEUR 121). Abschreibungen auf das Wertpapierportfolio waren in Höhe von TEUR 104 (Vorjahr TEUR 56) vorzunehmen.

Die Erträge aus Wertpapieren in Form von Zinsen und Dividenden lagen nach den ersten drei Monaten mit TEUR 51 leicht über dem Vorjahresniveau (Vorjahresperiode TEUR 48). Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft beliefen sich im ersten Quartal auf TEUR 19 und lagen damit auf dem Niveau der Vorjahresperiode (TEUR 20).

Die ordentlichen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft erreichen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen nach drei Monaten nun TEUR 39 (Vorjahresperiode TEUR 30). Die Personalkosten der Gesellschaft beliefen sich unverändert auf ca. TEUR 6.

Die Bilanzsumme der KST Beteiligungs AG hat sich zum 31.03.2026 leicht auf EUR 8,83 Mio. (31.12.205 EUR 8,56 Mio.) erhöht. In Höhe von EUR 2,0 Mio. war diese in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der übrige Wertpapierbestand der Gesellschaft erreichte zum 31.03.2026 EUR 5,4 Mio., dies entspricht ca. 61% der Bilanzsumme.

Der innere Wert pro Aktie der KST Beteiligungs AG, der auch die nicht realisierten Kursdifferenzen des Wertpapierportfolios umfasst, liegt aktuell bei ca. EUR 1,23. Der Wertpapierbestand wird bei der Berechnung des inneren Wertes pro Aktie zu aktuellen Börsenkursen bewertet. Der Verlustvortrag sowie die darauf gebildeten aktiven latenten Steuern (TEUR 432) werden bei der Berechnung des inneren Wertes pro Aktie nicht einbezogen.

Die KST Beteiligungs AG hat im laufenden Quartal auf die in diesem Jahr sehr volatilen internationalen Aktien- und Kapitalmärkte mit einer erhöhten Liquiditätsposition und einer weiter erhöhten Quote in Wertpapieren aus dem Bereich der Rohstoff- sowie Minengesellschaften reagiert.

KST Beteiligungs AG

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KST Beteiligungs AG

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KST Beteiligungs AG, Sitz Stuttgart

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

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Tel.: +49 (0) 7031 469 09 60

HRB-Nr. 19241 AG Stuttgart

Vorstand: Reinhard Voss

Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Schmitt

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