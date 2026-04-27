Eurokurs überwindet Abwärtstrend – Potenzial bis 1,19 Dollar

Der Eurokurs in Dollar gab nach einer Erholung zum Wochenstart deutlich nach und setzte im Wochenverlauf deutlich zurück. Zeitweise fiel das Währungspaar bis auf 1,1670 Dollar zurück und bestätigte damit die negative Einschätzung vom vergangenen Montag:

“Die anschließende Erholung ging bis knapp unter die wichtige horizontale Widerstandszone um 1,1780 Dollar. So lange diese Zone (rot im Stundenchart unten) nicht wieder entscheidend überwunden werden kann, sind kurzfristig weitere Abgaben in den Bereich 1,1680/ 1,1720 Dollar zu favorisieren aus charttechnischer Sicht.“

In der kommenden Woche wird es nun sehr spannend: Der Irankrieg tritt ein wenig in den Hintergrund. Dafür stehen geldpolitische Entscheidungen zunehmend im Fokus der Händler.

Ausblick:

Den Anfang macht am Mittwochabend die US-Notenbank Fed. Es wird diesmal kein Zinsschritt seitens der US-Notenbank erwartet, die Zinsen dürften also zwischen 3,5 und 3,75 Prozent bleiben. Umso spannender dürfte dafür werden, was Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz – seiner vermutlich letzten als Fed-Chef – ab 20:30 Uhr deutscher Zeit sagen wird.

Das Gleiche gilt für die Europäische Zentralbank (EZB) einen Tag später. Es wird zwar auch hier keine Zinsänderung erwartet. Aber der Markt wird genau zuhören, wie sich EZB-Chefin Christine Lagarde auf der anschließenden Pressekonferenz ab 14:45 Uhr zur Inflation und dem weiteren geldpolitischen Kurs äußern wird.

Zudem stehen am Donnerstagnachmittag wichtige US Inflationsdaten auf dem Kalender: der PCE-Preisindex wird veröffentlicht - ein sehr wichtiger Inflationsindikator für die US-Notenbank. Kommen entsprechende Schlagzeilen zum Irankonflikt hinzu, könnte es somit erneut eine turbulente Woche werden am Devisenmarkt.

Charttechnischer Ausblick:

Die entscheidende Unterstützung im Wochenverlauf ist der Bereich um 1,1670/80 Dollar (grün im Vier-Stunden-Chart unten). Nach dem Bruch der kurzfristigen Abwärts-Trendlinie (grau) ist der Weg des geringsten Widerstands im Wochenverlauf nun erneut nach oben Richtung 1,1780/90 Dollar gerichtet.

Wird diese Zone überwunden, wäre sogar ein Rallyschub Richtung 1,19 Dollar denkbar aus charttechnischer Sicht. Erneute Rücksetzer Richtung 1,17 Dollar wären tendenziell als Kaufchance zu erachten.

Quelle: Tradingview

Montag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Dienstag: 14:15 Uhr: ADP-Report zum US-Arbeitsmarkt

Mittwoch: 20:00 Uhr: Fed-Entscheid, 20:30 Uhr: Fed-Pressekonferenz

Donnerstag: 14:15 Uhr: EZB-Entscheid, 14:30 Uhr: PCE-Preisindex, 14:45 EZB-Pressekonferenz

Freitag: 16 Uhr: ISM-Index verarbeitendes Gewerbe USA

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