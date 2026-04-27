Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.04.2026

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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 27. April 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AdvantestBericht Geschäftsjahr 2025
Alexandria Real Estate EquitiesBericht 1. Quartal 2026
Amkor TechnologyBericht 1. Quartal 2026
AmrizeBericht 1. Quartal 2026
Cadence Design SystemsBericht 1. Quartal 2026
CelesticaBericht 1. Quartal 2026
Daiichi SankyoBericht Geschäftsjahr 2025
Delta ElectronicsBericht 1. Quartal 2026
Deutsche BörseBericht 1. Quartal 2026
Domino's PizzaBericht 1. Quartal 2026
HitachiBericht Geschäftsjahr 2025
NordexBericht 1. Quartal 2026
NucorBericht 1. Quartal 2026
RambusBericht 1. Quartal 2026
VerizonBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nordex
Deutsche Börse
Verizon
Celestica
Cadence Design Systems
Rambus
Advantest
Hitachi
Amkor Technology
Amrize
Domino's Pizza
Daiichi Sankyo
Delta Electronics
Nucor
Alexandria Real Estate Equities

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