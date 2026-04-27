Finanzinvestor Mutares liebäugelt mit Börsengang von Magirus

Frankfurt, ⁠27. Apr (Reuters) - Der Münchner Finanzinvestor Mutares erwägt einen Börsengang seiner Beteiligung am Ulmer Feuerwehrauto-Hersteller Magirus. Mutares prüfe ‌konkrete strategische Optionen zur Wertrealisierung von Magirus, darunter einen möglichen Börsengang ⁠oder ⁠einen Verkauf, teilte die im Kleinwerteindex SDax gelistete Beteiligungsgesellschaft am Montag mit. "Mit Magirus haben wir eine echte Perle im Portfolio, die ‌durch die Expansion in ‌den Defense-Sektor, den Ausbau des After-Sales-Bereichs und die profitable Steigerung des ⁠Outputs in Kombination mit dem vorhandenen ‌Auftragsbestand über signifikantes ⁠Wachstumspotenzial verfügt", betonte Investment-Chef Johannes Laumann. Magirus sei dynamisch in das Jahr gestartet und verzeichne ‌weiterhin ein ⁠hohes operatives Momentum. Der ⁠Auftragseingang im ersten Quartal lag laut Mutares auf einem Rekordniveau, der Auftragsbestand beträgt deutlich über 800 Millionen Euro.

(Bericht von Ralf Banser, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ⁠die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)