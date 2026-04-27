Finanzministerium: Bereiten Beschluss für Haushaltsnotlage aktuell nicht vor

Berlin, 27. ⁠Apr (Reuters) - Die Bundesregierung will die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse nicht wegen des Iran-Krieges aushebeln. Die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts würden geprüft, ebenso mögliche daraus folgende Maßnahmen, sagte eine Sprecherin des SPD-geführten Bundesfinanzministeriums ‌am Montag in Berlin. Die Aushebelung sei für außergewöhnliche Notsituationen vorbehalten, um in solchen die Kreditobergrenzen zu überschreiten. Dafür wäre ⁠eine ⁠Mehrheit der Mitglieder des Bundestages nötig. "Aktuell ist ein solcher Beschluss nicht in Vorbereitung." Die Bundesregierung habe bereits mehrere Sofortmaßnahmen beschlossen, die aber gegenfinanziert seien.

Vertreter von CDU und CSU hatten sich am Wochenende bereits gegen einen Vorstoß von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch ‌positioniert. "Es gibt keine Anzeichen für eine Haushaltsnotlage, ‌sondern einen klaren Auftrag zur Haushaltskonsolidierung", betonte beispielsweise CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. Miersch hatte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" gesagt, dass man darüber nachdenken ⁠müsse, wie man mit massiven wirtschaftlichen Auswirkungen umgehen müsse, falls der ‌Iran-Krieg weiter andauern sollte. "Der Staat ⁠hat die Aufgabe, einen Zusammenbruch unserer Wirtschaft zu verhindern." Im schlimmsten Fall müssten alle Optionen in Betracht gezogen werden, wozu auch zähle, dass der Bundestag eine Haushaltsnotlage beschließe. ‌Damit könnte dann ein sogenannter ⁠Überschreitungsbeschluss gefasst werden, um ungeachtet ⁠der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse zusätzlich Schulden aufnehmen zu können.

Am Mittwoch will Bundesfinanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil die Eckpunkte für den Haushalt 2027 vorstellen. Die Regierung hatte vergangene Woche ihre Wachstumserwartungen für die deutsche Wirtschaft deutlich nach unten revidiert und dabei auf die Folgen des Nahost-Konflikts verwiesen. So wird auch mit einer spürbar höheren Inflation gerechnet.

(Bericht von Christian ⁠Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)