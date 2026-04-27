Geldwäsche: Schweizer Prozess gegen Karimowa und Bank Lombard Odier startet

Zürich, 27. ⁠Apr (Reuters) - Vor dem Schweizer Bundesstrafgericht hat am Montag ein Geldwäscheprozess gegen Gulnara Karimowa, die Tochter des verstorbenen usbekischen Präsidenten, und die Privatbank Lombard Odier begonnen. Karimowa wird vorgeworfen, Bestechungsgelder angenommen ‌und eine kriminelle Organisation namens "The Office" geleitet zu haben. Diese soll zwischen 2005 und 2013 Hunderte Millionen Dollar ⁠auf Konten ⁠in der Schweiz geschleust haben. Die Genfer Bank Lombard Odier und ein ehemaliger Mitarbeiter stehen im Verdacht, bei der Verschleierung der mutmaßlichen kriminellen Einkünfte eine entscheidende Rolle gespielt zu haben. Die Verhandlungen seien in Abwesenheit von zwei ‌Angeklagten aufgenommen worden, erklärte eine Gerichtssprecherin. Karimowa, ‌die in Usbekistan im Gefängnis sitzt, und die Bank weisen die Vorwürfe zurück.

Die Ermittlungen hätten den Verdacht erhärtet, dass ein ⁠Teil der in der Schweiz gewaschenen Gelder über Bankbeziehungen bei ‌Lombard Odier in Genf transferiert ⁠worden sein sollen, hatte die Bundesanwaltschaft im November 2024 erklärt. Die Behörde wirft der Traditionsbank vor, bei der Eröffnung und Führung der Geschäftsbeziehungen die damals geltenden ‌Standards bei der Geldwäschebekämpfung verletzt ⁠zu haben. Lombard Odier habe ⁠nicht alle notwendigen organisatorischen Maßnahmen getroffen, um Geldwäsche zu verhindern. "Die Bank weist diese Vorwürfe entschieden zurück und beabsichtigt, sich im Rahmen des Gerichtsverfahrens zu verteidigen", teilte Lombard Odier mit. Die Verhandlungen dauern voraussichtlich bis Ende Mai; ein Urteil werde in den darauffolgenden Monaten erwartet, so das Institut.

(Bericht von Ariane Lüthi und Oliver Hirt, redigiert ⁠von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)