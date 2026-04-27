In Adidas-Schuhen unter zwei Stunden - Marathon-Weltrekord beflügelt Aktien

Frankfurt, 27. ⁠Apr (Reuters) - In Schuhen von Adidas hat der Kenianer Sabastian Sawe als erster Mensch überhaupt einen offiziellen Marathon in unter zwei Stunden absolviert. Der historische Meilenstein gab am Montag den Aktien des deutschen Sportartikelherstellers Auftrieb, die mehr als zwei Prozent zulegten. ‌Bei seinem Weltrekordlauf beim London-Marathon in einer Stunde, 59 Minuten und 30 Sekunden trug Sawe das neue Laufschuh-Modell "Adizero Adios Pro Evo 3" von Adidas. Nach ⁠dem Rennen ⁠präsentierte Sawe den 500 Dollar teuren Schuh, auf den er mit einem schwarzen Stift "WR" und "sub-2" geschrieben hatte.

Der Sieg ist für Adidas ein wichtiger Erfolg im Prestigekampf gegen den US-Erzrivalen Nike. Beide Konzerne hatten jahrelang an sogenannten Superschuhen getüftelt, um die Zwei-Stunden-Marke zu knacken. Ein Versuch von Nike im Jahr 2017 ‌im italienischen Monza war knapp gescheitert. Zwei Jahre ‌später blieb der Kenianer Eliud Kipchoge zwar unter zwei Stunden, ebenfalls in Nike-Schuhen, dies geschah jedoch außerhalb offizieller Wettkämpfe und wurde nicht als Rekord gewertet. Beim London-Marathon dominierten ⁠nun die Adidas-Athleten: Auch der Zweitplatzierte Yomif Kejelcha aus Äthiopien sowie Tigst Assefa, ‌die ihren eigenen Weltrekord im Frauenrennen brach, ⁠trugen das neue Modell. "Dies ist ein Beweis für die jahrelange harte Arbeit und Hingabe, die sie zusammen mit unserem Innovationsteam geleistet haben", erklärte der Leiter der Laufschuh-Sparte von Adidas, Patrick Nava.

Der neue Superschuh wiegt ‌nach Angaben von Adidas dank innovativer ⁠Schaumstoff- und Karbonsohlen sowie ultraleichter Komponenten ⁠durchschnittlich 97 Gramm. Das sind den Angaben zufolge 30 Prozent weniger als das Vorgängermodell. Der neue Schuh soll ab Donnerstag über die Adidas-App für 500 Dollar pro Paar erhältlich sein, bevor er zur Herbst-Marathonsaison breiter auf den Markt kommt. Trotz des Kursplus vom Montag haben die Adidas-Aktien seit Jahresbeginn rund 18 Prozent an Wert verloren. Grund dafür sind Sorgen der Anleger über mögliche US-Zölle sowie die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten.

(Bericht von ⁠Amir Orusov, Helen Reid und Alessandro Parodi, bearbeitet von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)