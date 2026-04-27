IRW-News: ACCESS Newswire: Kontent.ai ernennt Mark Greenaway zum CEO zur Förderung der nächsten Phase der KI im Bereich Enterprise Content

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Kontent.ai ernennt Mark Greenaway zum CEO zur Förderung der nächsten Phase der KI im Bereich Enterprise Content

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83931/Kontent_1160433_dePRcom.001.png

BRNO, CZ / ACCESS Newswire / 27. April 2026 / Kontent.ai hat Mark Greenaway zum Chief Executive Officer ernannt, da das Unternehmen sein Agentic CMS skalieren und die Content-Abläufe für seine Kunden transformieren möchte.

Greenaway verfügt über eine Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Unternehmen und der Leitung leistungsstarker globaler Teams mit Schwerpunkt auf Unternehmensumgebungen, in denen Content sowohl ein Marketing-Asset als auch ein entscheidender Treiber für Wachstum, Compliance und Kundenerfahrung sind.

Mit dieser Ernennung kehrt Kontent.ai-Gründer Petr Palas in seine Position im Board von Kontent.ai zurück und wird das Unternehmen, das er 2022 als erfolgreiche Ausgliederung von Kentico gegründet hat, weiterhin unterstützen.

Kontent.ai hat kürzlich mit der Einführung von Expert Agents die nächste Generation seines Agentic CMS auf den Markt gebracht. Diese Agenten werden direkt in Workflows eingebettet, um operative Aufgaben wie Governance, die Optimierung von Such- und Generierungs-Engines (LLM), Übersetzungen und Lifecycle Management kontinuierlich zu bewältigen, Arbeiten, die normalerweise einen erheblichen manuellen Aufwand und eine erhebliche Koordinierung erfordern.

Unternehmen, die Kontent.ai einsetzen, reduzieren den manuellen Aufwand bereits um über 70 %, verkürzen die Markteinführungszeit und verbessern die Leistung und Konsistenz von Inhalten in großen, marktübergreifenden Umgebungen.

Die Situation hat sich geändert: Unternehmen haben keine Schwierigkeiten mehr, Content zu erstellen. Die meisten Unternehmen haben kein Problem mit Content. Sie haben ein Problem mit den Abläufen, so Greenaway. Content ist eine der größten und am wenigsten verwalteten Ressourcen im Unternehmen. Content treibt Akquise, Konversion und Kundenbindung voran, wird aber immer noch über manuelle Prozesse abgewickelt, die nicht skalierbar sind.

Das Ergebnis ist nicht nur Effizienz, sondern messbare geschäftliche Auswirkungen.

Für Greenaway liegt die Chance an der Schnittstelle zwischen Skalierbarkeit und Druck.

Unternehmen müssen mit weniger mehr erreichen, schneller agieren und gleichzeitig Risiken reduzieren, sagte er. Content steht genau im Mittelpunkt dieser Anforderungen. Wenn man ihn besser verwaltet, erschließt man Wachstum, verbessert die Effizienz und verringert Risiken - alles auf einmal.

Während sich ein Großteil der Diskussion um KI auf die Erstellung von Content konzentriert hat, sieht Greenaway eine Verlagerung hin zu operativen Auswirkungen.

KI hat die Produktion von Content vereinfacht, aber das ist nur ein Teil der Gleichung, sagte er. Der wahre Wert liegt darin, wie effektiv dieser Content im Laufe der Zeit verwaltet, gesteuert und optimiert wird. Dort liegen die Gewinne.

Seine Ernennung signalisiert die Absicht von Kontent.ai, diesen Wandel anzuführen und Agentic CMS als System für den Betrieb von Content-Abläufen in großem Maßstab zu positionieren.

Die Unternehmen, die dies richtig umsetzen, werden einen strukturellen Vorteil haben, fügte Greenaway hinzu. Sie werden schneller agieren, effizienter arbeiten und mehr Wert aus den Inhalten schöpfen, über die sie bereits verfügen.

Über Kontent.ai

Kontent.ai ist das weltweit erste Agentic CMS und die einzige Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Content in großem Maßstab intelligent zu verwalten. Durch die Einbindung von KI-Agenten in Content-Workflows ermöglicht Kontent.ai Unternehmen, Abläufe zu automatisieren, Governance durchzusetzen und die Markteinführungszeit zu verkürzen, ohne zusätzliches Personal einzustellen.

Kontent.ai wurde entwickelt, um selbst die komplexesten Workflows zu bewältigen, ohne dabei an Geschwindigkeit, Compliance oder Ergebnissen einzubüßen, und liefert einen nachgewiesenen ROI von 320 %. Kunden wie WebMD Ignite, Elanco, PPG und die Oxford University profitieren von einer messbaren Verbesserung bei der Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung von Content durch ihre Teams, was zu höherer betrieblicher Effizienz, geringeren Risiken und einer schnelleren Wertschöpfung des Content führt.

Erfahren Sie mehr unter kontent.ai.

KONTAKT

Ian Norton - VP Marketing - Kontent.ai

+447736926161 | ian.norton@kontent.ai

QUELLE: Kontent.ai

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83931

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83931&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.