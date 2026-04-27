IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERT beschleunigt Markteintritt in Vietnam: Strategische Partnerschaften und Pilotprojekte bestätigen Marktpotenzial

IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERT beschleunigt Markteintritt in Vietnam: Strategische Partnerschaften und Pilotprojekte bestätigen Marktpotenzial

HO-CHI-MINH-STADT / TORONTO, ON - (27. April 2026) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) treibt die Expansion seiner HydraGEN-Technologie in Südostasien voran und gibt Fortschritte auf dem vietnamesischen Markt bekannt. Das Unternehmen ist mehrere strategische Partnerschaften mit nationalen Institutionen eingegangen und hat seine ersten Pilotanlagen erfolgreich in Betrieb genommen.

Angetrieben durch eine Kombination aus raschem Wirtschaftswachstum und einer angespannten Energiesituation entwickelt sich Vietnam zu einem der attraktivsten Märkte der Welt für emissionsmindernde Technologien. Das Land verfügt über einen Fuhrpark von über 3,5 Millionen Schwerlastfahrzeugen, Bussen und Baumaschinen, die nahezu alle mit Dieselmotoren angetrieben werden. Angesichts steigender Kraftstoffpreise und der ehrgeizigen Ziele der Regierung, bis zum Jahr 2050 die Klimaneutralität zu erreichen, wächst der Druck auf Logistikunternehmen und Industriesektoren, nach effizienten Dekarbonisierungslösungen zu suchen.

Strategische Partnerschaften und wissenschaftliche Validierung

Ein wesentlicher Bestandteil der Expansion von dynaCERT nach Vietnam ist die Ausrichtung von technischen Foren in Ho-Chi-Minh-Stadt. An diesen Veranstaltungen nehmen hochrangige Vertreter vietnamesischer Regierungsbehörden, Logistik- und Transportunternehmen sowie von technischen Universitäten teil. Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung durch den kanadischen Handelsbeauftragten in Vietnam, was die Bedeutung der technologischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern unterstreicht.

Während seiner jüngsten Reise unterzeichnete dynaCERT zwei bedeutsame Absichtserklärungen:

- Akademische Partnerschaft: Mit der Technischen Universität Ho-Chi-Minh-Stadt (HCMUT) wurde eine Vereinbarung hinsichtlich der zukünftigen Projektzusammenarbeit und gemeinsamer Testaktivitäten unterzeichnet. Dies validiert die Eignung der HydraGEN-Technologie unter den spezifischen Anforderungen und Bedingungen Vietnams.

- Industrielle Zusammenarbeit: dynaCERT unterzeichnete eine Vereinbarung mit einem führenden Öl- und Gasunternehmen in Vietnam. Das Ziel dieser Partnerschaft besteht darin, gemeinsame Pilotprojekte durchzuführen, um weitere Belege für die Skalierbarkeit der Technologie innerhalb der mehrheitlich von der vietnamesischen Regierung kontrollierten Energieinfrastruktur zu liefern.

Die Resonanz auf unsere Technologie in Vietnam übertrifft unsere Erwartungen. Es ist offensichtlich, dass das Land nach sofort verfügbaren Lösungen sucht, um die Lücke zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltverantwortung zu schließen. Unsere Gespräche mit Regierungs- und Branchenvertretern haben gezeigt, dass HydraGEN genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, um die Effizienz der vietnamesischen Logistik- und Transportflotten nachhaltig zu steigern, erklärte Bernd Krüper, President und Direktor von dynaCERT.

Technologische Relevanz in der Energiekrise

Die HydraGEN-Technologie von dynaCERT nutzt Elektrolyse, um destilliertes Wasser in Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O) zu spalten. Diese Gase werden dem Verbrennungsprozess eines Dieselmotors zugeführt, was zu einer optimierten und vollständigeren Kraftstoffverbrennung führt. In Vietnam, das zurzeit mit den Auswirkungen der globalen Energiekrise und schwankenden Importpreisen zu kämpfen hat, bietet dieser Ansatz einen doppelten Vorteil: einerseits die Senkung des Kraftstoffverbrauchs um für gewöhnlich mehr als 5 %, andererseits die erhebliche Reduktion von Schadstoffemissionen wie Kohlenstoffoxide und Feinstaub. Diese Kennzahlen wurden vom deutschen Prüfinstitut TÜV bestätigt.

Dr. Ingo Wintruff, Head of Research & Development von dynaCERT, begleitete die Delegation und lieferte detaillierte technische Erklärungen hinsichtlich der Funktionsweise und Integration des HydraLytica-Telematiksystems. Dieses System ermöglicht es den Anwendern, Einsparungen in Echtzeit zu überwachen, und bildet die Grundlage für die Erstellung von Emissionszertifikaten.

Erfolgreiche Pilotanlagen und Ausblick

Die ersten Pilotanlagen sind bereits bei Schwerlast-LKWs und Containerstaplern in Logistikzentren in Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi und Hi Phòng im Einsatz. Diese praktische Anwendung schafft Referenzen für die weitere Marktdurchdringung und liefert wichtige Erkenntnisse für die nächsten Schritte der Marktexpansion. Der vietnamesische Markt ist nicht nur aufgrund seiner Größe attraktiv, sondern auch wegen seines unterstützenden regulatorischen Rahmens. Mit der geplanten Einführung eines Emissionshandelssystems schafft das Land zusätzliche Anreize für Unternehmen, in grüne Technologien zu investieren.

Bernd Krüper betont die strategische Bedeutung der Region: Für uns ist Vietnam der Brückenkopf für den gesamten südostasiatischen Markt. Die Kombination aus starken regionalen Partnerschaften mit mehreren führenden Industrieverbänden und der akademischen Unterstützung durch die Nationaluniversität bildet ein Fundament, auf dem wir rasch skalieren können. Wir sehen hier nicht nur Potenzial für Nachrüstungen, sondern auch eine strategische Möglichkeit, HydraGEN als Standard für eine sauberere Dieselverbrennung auf Schwellenmärkten zu etablieren.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Toronto, das auf Technologien zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen von Verbrennungsmotoren spezialisiert ist. Das Unternehmen produziert und vertreibt Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen sowie seine eigene HydraLytica-Telematik. HydraLytica ist eine Plattform für die Erfassung von Daten zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung der Treibhausgas- (THG)-Emissionen - die Grundlage für die Monetarisierung von CO2-Einsparungen. Die Methodik von dynaCERT wurde außerdem von Verra zertifiziert, was in Zukunft den Zugang zum globalen Markt für handelbare Emissionszertifikate ermöglicht.

Als Teil der wachsenden globalen Wasserstoffwirtschaft produziert die patentierte Technologie von dynaCERT Wasserstoff und reinen Sauerstoff auf Abruf durch ein proprietäres Elektrolysesystem. Diese Gase werden über den Frischlufteinlass des Motors zugeführt, um die Verbrennung zu verbessern, was nachweislich die CO2-Emissionen reduziert und die Kraftstoffeffizienz verbessert. Das Unternehmen hat beträchtliche Summen in Forschung und Entwicklung investiert und verfügt über eigene Produktionsanlagen. Die Technologie von dynaCERT wurde für eine Vielzahl von Dieselmotoren konzipiert, die in Straßenfahrzeugen, Kühlaufliegern, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie, in Offroad-Baumaschinen und Hafenumschlaganlagen sowie in stationären Generatoren eingesetzt werden.

Website: www.dynaCERT.com

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